Хакеры взломали эфир украинского телевизионного канала «Прямой» и запустили в его бегущей строке лозунги с антиамериканскими и пророссийскими посылами. Данные сообщения транслировались на русском и украинском языках, сообщили представители «Прямой» в официальных социальных сетях канала.

Сообщается, что кибератака произошла около 19:30 по московскому времени. Тогда телевизионный канал подвергся атаке со стороны российских хакеров. Представители уточнили, что взломан был эфир, который транслировался на видеохостинге YouTube. Последствия взлома можно увидеть в записи эфира, опубликованной на канале «Прямой» в сети.

Известно, что в бегущих строках говорилось о том, что руководство Соединенных Штатов и киевский режим уничтожают Украину. Хакеры предупредили жителей страны, что Авдеевка была лишь началом в противостоянии «до последнего украинца», которое собираются вести Зеленский и Байден.

Хакеры также заявили, что помощь нынешнему режиму на Украине приведет лишь к тому, что государство превратится в руины. Они призвали привлечь преступную власть к ответственности и остановить войну до того, как все города постигнет та же участь, что и Авдеевку.

Уточняется также, что данные заявления транслировались порядка 20 минут. Представители канала также заявили, что специалисты до сих пор занимаются устранением последствий, а бегущую строку пришлось отключить.