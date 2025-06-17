Хакеры взломали банковские системы Ирана

В Иране произошел масштабный сбой в работе банковской системы — в стране перестали работать банкоматы, пишет газета The Times of Israel.

По информации источника, проблемы возникли из-за хакерской атаки. Утверждается, что хакерская группа «Хищный воробей» уничтожила данные иранского банка Sepah, который находится под действующими санкциями США.

Банк Sepah стал первым иранским банком, основанным в 1925 году. В том же году открылся его первый филиал в Тегеране.

В январе 2007 года Соединенные Штаты ввели против банка ограничения из-за того, что Вашингтон обвинил Тегеран в разработке ядерного оружия. Такие подозрения возникли из-за начала ядерной программы Ирана, предотвратить развитие которой сейчас намерен Израиль.

США утверждали, что банк помогал Ирану в разработке ракет, способных нести ядерное оружие. Кроме того, все филиалы и дочерние компании банка, расположенные в Италии, Великобритании, Франции и Германии были заморожены.

Израиль начал масштабную операцию под названием «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. Израильские вооруженные силы нанесли удар по ядерным объектам Ирана, в результате которого погибли ученые-ядерщики и высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран в ответ на это начал наносить удары по израильской территории беспилотниками и ракетами. Обострение конфликта привело ко множественным жертвам и разрушениями как в Иране, так и в Израиле.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России обвинило Израиль в угрозе жизни инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).