ХАМАС: битва с Израилем является началом полного освобождения Палестины

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания высказался о происходящем на терртиолрии израиля весь последний день субботы, 7 октября. По его словам, это самая настоящая битва с Израилем, которая станет началом долгожданного освобождения Палестины.

Хания подчеркнул, вопрос освобождения палестинских земель и народа давно назрел. И то, что сейчас делает ХАМАс, это было предсказуемо и ожидаемо. И палестинский народ полностью одобряет и приветствует атаку на Израиль, заявил глава политбюро движения.

«Мы ведем бой - бой, который является началом освобождения нашей святыни (Иерусалима - прим. ред.), наших территорий, нашего народа и наших заключенных из тюрем израильских оккупантов», - сказал Хания в ходе обращения, которое транслировали арабские телеканалы.

В заключении Хания назвал правительство Израиля «фашистским и перешедшим давно все границы дозволенного».

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.