ХАМАС и Израиль спорят о числе освобождаемых заложников

Между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем продолжаются споры насчет числа освобождаемых заложников, сообщает телеканал ABC со ссылкой на израильский источник.

По его данным, около 50 человек, которые сейчас находятся в заложниках у хамасовцев в секторе Газа – это дети и женщины. С другими членами семей, уточняет источник, число пленных достигает 80 человек.

«Одним из главных камней преткновения является число заложников, которые будут освобождены… Израиль требует отпустить всех детей, их матерей и всех членов их семей», – следует из сообщения телеканала.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после того как ХАМАС нанес массированные ракетные удары по Израилю, а боевики группировки вторглись в южную часть государства и забрали заложников.

В ответ на это Армия обороны Израиля (ХАМАС) объявила о намерении провести наземную операцию в Газе. Официально она началась 27 октября.

16 ноября ЦАХАЛ начал штурм больницы «Аш-Шифа», под которой, как полагают военные, может находиться штаб ХАМАС. У медицинского учреждения была найдена израильская заложница.