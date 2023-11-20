ХАМАС обвиняет Нетаньяху в уклонении от сделки по заложникам

Член политического бюро ХАМАС Иззар ар-Ришк заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намеренно уклоняется от сделки по освобождению заложников, затягивая ее заключение. Соответствующее заявление он сделал в эфире телевизионного канала Al Jazeera, сообщает издание РИА Новости .

В ходе своей речи, ар-Ришк обвинил израильскую сторону в затягивании сделки, и заявил, что израильский лидер намеренно уклоняется от ее заключения. Он также напомнил, что по требованиям ХАМАС, сделка по заложникам должна подразумевать прекращение огня и поставки помощи, в том числе и топлива в Газу.

Недавно американская газета The Washington Post сообщала о том, что Соединенные Штаты, Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о паузе в боях на 5 дней в обмен на освобождение заложников.