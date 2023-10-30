ХАМАС сообщил об обстреле Тель-Авива

Военизированное крыло ХАМАС «Аль-Кассам» сообщило об обстреле Тель-Авива. Об этом группировка написала в своих соцсетях 30 октября.

Накануне эта же бригада также сообщила о пуске ракет в направлении Израиля.

«Бригады «Аль-Кассам» обстреляли Тель-Авив в ответ на сионистскую (израильскую – ред.) резню мирных жителей», – следует из сообщения группировки.

Перед этим сообщением Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о воздушной тревоге в центральной части страны.

Почти месяц продолжается военное столкновение между ХАМАС и Израилем. Обострение конфликта началось после того, как боевики радикальной группировки выпустили по территории государства порядка пяти тысяч ракет 7 октября.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о начале нового этапа эскалации конфликта, де-факто объявив о начале наземной операции. 28 октября российский МИД также заявил, что израильские военные начали наземную операцию в секторе Газа и предостерегли стороны о последствиях ее проведения.

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