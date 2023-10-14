ХАМАС высоко оценил позицию Путина по конфликту с Израилем

Палестинское исламистское движение ХАМАС высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по конфликту с Израилем, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление группировки.

Путин, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что сторонам в первую очередь нужно думать о мирных жителях. Российский лидер отметил, что РФ готова выступить посредников в урегулировании конфликта.

«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там», – следует из заявления ХАМАС.

7 октября на Ближнем Востоке обострился палестино-израильский конфликт. Утром ХАМАС нанес удары по израильским городам около 5 тысячами ракет. Представители движения, которому принадлежит власть в секторе Газа, объявили о начале специальной операции «Наводнение Аль-Акса», цель которой – освобождение территорий от израильской «оккупации».

В ответ на это Израиль объявил о полномасштабном наступлении на Газу. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по региону. Тель-Авив также ограничил поставку ресурсов в сектор.