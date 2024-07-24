Харрис опережает Трампа на 2% после отказа Байдена от президентской гонки

Действующая вице-президент США Камала Харрис опережает лидера Республиканской партии Дональда Трампа на 2 процентных пункта после того, как собиравшийся баллотироваться на второй срок глава Белого дома Джо Байден вышел из гонки, сообщает Reuters со ссылкой на данные собственного опроса и замера общественного мнения рядовых американцев компанией Ipsos.

Если бы выборы прошли уже сегодня, то Харрис поддержали бы 44% респондентов, а за Трампа высказались бы - 42%.

В то же время агентство отмечает, что указанные данные вполне условные. Это, в частности, еще и потому, что на баланс расстановки сил в коллегии выборщиков США в конечном счете влияют всего несколько ключевых штатов, а не общая масса избирателей.

А, как мы писали ранее, почти все так называемые колеблющиеся штаты отдают победу республиканцу.