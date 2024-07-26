Харрис заявила Нетаньяху о необходимости скорее договориться с ХАМАС
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Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис провела беседу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в которой призвала его в кратчайшие сроки заключить договор о прекращении огня на территории Газы с движением ХАМАС. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
По словам самой Харрис беседа с израильским премьером выдалась откровенной и конструктивной. В ней американская вице-президент выразила сильную обеспокоенность слишком большими жертвами в рядах мирного населения анклава.
Сообщается, что в связи с этим, Харрис поддержала предложенный до этого американским президентом Джо Байденом проект договоренностей о прекращении огня между сторонами ближневосточного конфликта.
Накануне издание NYT заявило о том, что Харрис сократила разрыв с Трампом.