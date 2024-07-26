NYT: Харрис сокращает разрыв с Трампом в опросах

Номинация вице-президента Камалы Харрис на пост президента Соединенных Штатов помогла демократической партии сократит разрыв с вырвавшимся вперед на фоне фиаско Байдена Дональда Трампа. Соответствующее заявление сделали авторы издания NYT после опроса, проведенного вместе с институтом Siena College.

В данный момент о своей готовности проголосовать за Харрис заявляют 47% потенциальных избирателей, в то время, готовность отдать голос Трампу выражают 48% американцев. Подчеркивается, что данный рост являются существенным в сравнении с опросом газетой в начале июля — после дебатов Трампа с президентом страны Джо Байденом. Разрыв между оппонентами тогда составлял 6%.

В издании также отметили, что появление Харрис помогло сплотить последователей демократической партии, которые ранее испытывали сомнения на фоне кандидатуры Байдена. В данный момент около 90% демократов проявляют энтузиазм, выяснили журналисты.

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