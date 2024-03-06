Хейли сняла свою кандидатуру с кандидатов в президенты США от республиканцев

В обращении к своим сторонникам, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о своем решении отказаться от борьбы за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии.

В своем заявлении Хейли также подчеркнула тот факт, что ее предвыборная кампания сворачивается. Однако, что особенно примечательно, она не призвала своих сторонников отдавать свои голоса за бывшего президента Дональда Трампа, как сообщалось в СМИ ранее. Политик подчеркнула, что Трамп должен завоевать голоса избирателей сам, без какой-либо помощи. Свое решение она никак объяснять не стала.

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