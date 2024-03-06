Специалист напомнил, что на Украине особо активизировались преступные коррупционные схемы. Но не только Киев промышляет незаконными махинациями: чиновники из ЕС тоже в этом замешаны. При этом пропажу средств не особо скрывают, хотя они могли бы пойти на субсидии фермерам, энергетику и здравоохранение.

«И им выгодно, что эти деньги уходят туда, и какой-то процент они себе придерживают по договоренности с киевскими чиновниками. Эта схема достаточно простая, тем более что в Киеве по поводу создания различных коррупционных схем целую академию можно создавать. По преподаванию подобного предмета. Они в этом поднаторели. Так что, я думаю, они имеют свою выгоду, и им останавливать поток этих денег невыгодно», — сказал Иван Павлович.

Еще одна причина использования Киева как хаб коррупции — это антироссийская риторика. В пропаганду вливают немало средств, чтобы она работала так, как нужно Урсуле фон

Напомним, недавно французский политик Флориан Филиппо заявил об исчезновении десяти миллиардов евро, которые страны Евросоюза передали киевскому режиму в рамках помощи. Премьер-министра Украины пожаловался, что шестнадцать миллиардов евро так и не дошли до адресата. Это вызвало скандал в странах, но загадку с исчезновением денег пока не раскрыли. В ЕС несмотря на это не собираются останавливать помощь Украине. Там выделят 50 млн евро, но выдавать их будут частями до 2027 года.

Ранее политолог Мезюхо назвал Украину международным коррупционным хабом.