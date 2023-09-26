Херш снова назвал Белый дом причастным ко взрывам на «Северных потоках»
Фото: [© Командование обороны Дании / РИА Новости]
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш вновь назвал Белый дом причастным к подрывам на «Северных потоках».
По данным журналиста, США отдали приказ ЦРУ установить взрывчатку на двух газопроводах «Северных потоках». При этом, уточнил Херш, активировать бомбу нужно было только после «отмашки» Белого дома. Подробности он рассказал в материале, опубликованном на платформе Substack.
«Группа планирования ЦРУ получила указание от Белого дома о том, чтобы никаких немедленных атак не совершалось на оба трубопровода, но группа должна организовать установку необходимых бомб и быть готовой активировать их «по требованию», – написал Херш.
Журналист уточнил, что инструкции подготовил лично президент США Джо Байден, однако ЦРУ они были не совсем ясны. Их сотрудники службы рассматривали как шаг в сторону третьей мировой войны.
Херш также отметил, ссылаясь на источники, что подрыв «Северных потоков» не был связан с началом специальной военной операции на Украине. По его словам, цель диверсии – ограничение влияния России на Германию.
Диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. О том, что это могла быть целенаправленная диверсия, заявляли Германия, Дания и Швеция. Они же начали независимые расследования инцидентов.
В момент подрыва прокачка газа по трубопроводу «Северный поток-1» не осуществлялась, а «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию.