Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что зерновая сделка позволяла Украине вывозить нелегальную продукцию, в том числе наркотические вещества. Материал с этой информацией журналист опубликовал в четверг, 27 июля. Он ссылался на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Херш написал, что Украина вывозила наркотики и российскую нефть в Европу.

«Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала от России», – заявил Херш.

Россия 17 объявила о выходе из зерновой сделки, которая действовала с 22 июля 2022 года. Соглашение было заключено между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН в целях беспрепятственного вывоза украинского зерна из портов Украины для доставки нуждающимся странам.

Для этого РФ разблокировала черноморские коридоры. По словам президента России Владимир Путина, российская сторона свои требования выполняла, а ее условия – никто не учитывал. Поэтому, отмечал глава государства, для РФ черноморская инициатива не была эффективной.

Также Путин неоднократно заявлял, что зерно, которое Украина вывозит со своей территории, не попадает в необходимом объеме нуждающимся государствам. По его словам, продовольствие получают обеспеченные страны.