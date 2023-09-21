Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что продолжение украинского контрнаступления может повлечь за собой мятеж на Украине. Об этом сообщил в четверг, 21 сентября, со ссылкой на неназванного сотрудника разведки США.

«Правда в том, что, если бы украинской армии приказали продолжить наступление, армия бы взбунтовалась. Солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде за авторством Белого дома при Байдене», – отметил Херш.

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, украинское контрнаступление началось 4 июня. ВСУ предпринимают попытки продвигаться на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях уже четвертый месяц, однако успехов украинские военные не испытывают.

По словам Путина, ВС РФ активно пресекают любые попытки ВСУ «прорваться». Российские военные оперативно выполняют свои задачи в зоне проведения специальной военной операции. Ранее российский лидер сообщил, что за все время «контрнаступа» украинские военные потеряли более 71 тысяч своих солдат.