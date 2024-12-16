«Хезболла» заявила о потере маршрута поставок оружия через Сирию

Ливанская шиитская организация «Хезболла» утратила свои пути для поставок военной техники из Ирана через Сирию после свержения Башара Асада 8 декабря. Однако, по словам лидера движения Наима Кассема, эта утрата является лишь «малой частью усилий сопротивления», как сообщил The Wall Street Journal.

Кассем также отметил, что с приходом новых властей в Сирии возможно восстановление поставок. В противном случае «Хезболла» будет искать альтернативные маршруты, так как «сопротивление обладает гибкостью и способно адаптироваться».

Это была первая публичная реакция Кассема после свержения Асада. Лидер «Хезболлы» также впервые коснулся темы трудностей, с которыми сталкивается организация в процессе перевооружения после начала действий Израиля.

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