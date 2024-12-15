Россия объявила об эвакуации из загранпредставительств в Дамаске части персонала

Российская Федерация в свете последних происходящих в Сирии событий приняла решение отправить часть персонала заграничного представительства в Дамаске на родину. Об этом в воскресенье, 15 декабря, проинформировал департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, несмотря на эвакуацию части персонала дипмиссии РФ, работа российского посольства в столице Сирии продолжается в штатном режиме.

«Специальный борт воздушно-космических сил (ВКС) Минобороны России забрал россиян с авиабазы Хмеймим и доставил в московский аэропорт Чкаловский», — сообщили в МИД РФ.

Там добавили, что, помимо россиян, на борту были также дипломатические работники представительств Белоруссии, КНДР и Абхазии в Дамаске.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. В дипведомстве уточнили, что на данный момент серьезной угрозы безопасности базам нет.