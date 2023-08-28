Hill: Процедуру импичмента Байдену могут запустить уже в сентябре этого года

Некоторые республиканцы в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов активно добиваются расследования в отношении президента. По их мнению, тот замешан в коррупции. Кое-кто говорит, что это надо делать уже в сентябре, поскольку для импичмента есть довольно веские основания.

«Достаточно не только для начала разбирательства, но и для объявления ему импичмента», - заявил Ральф Норман, представитель штата Южная Каролина.

Его слова привела газета The Hill. Другие же политики считают подобную процедуру поспешным шагом. Они настаивают на всестороннем расследовании, которое выявит точную связь между нынешним главой Белого дома и фактами коррупции.