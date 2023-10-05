Хиллари Клинтон сообщила о росте поддержки Путина в США

Американские политические круги отмечают рост популярности российского президента Владимира Путина на территории Соединенных Штатов и считают, что с этим нужно «бороться». Соответствующее заявление сделала бывший государственный секретарь Штатов Хиллари Клинтон в беседе с местной газетой PBS, передает издание РИА Новости .

В ходе интервью она заявила, что не понимает граждан США, разделяющих позицию с российским лидером и подчеркнула, что американским политикам «приходится с этим бороться».

Клинтон также заявила, что правительство РФ «пребывает в восторге», наблюдая турбулентность, трясущую Конгресс США, так как это может быть чревато прекращением оказания военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Отвечая на это, экс-госсекретарь выразила уверенность в том, что американские конгрессмены смогут решить разногласия и продолжить спонсирование украинского правительства.