Хинштейн допустил блокировку WhatsApp* в России из-за новой функции

Руководитель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России могут ограничить работу мессенджера WhatsApp*. Об этом он написал в своих соцсетях в четверг, 14 сентября.

По его словам, такие меры могут стать реакцией на запуск новой функции – создание информационных русскоязычных каналов.

«Сомневаться в антироссийском характере этих каналов — не приходится, поскольку WA* принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями», – написал Хинштейн.

Ранее с аналогичным мнением выступил зампред комитета Госдумы РФ по информполитике, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

В среду, 13 сентября, разработчики WhatsApp* анонсировали обновление, которое позволяет запускать внутри мессенджера каналы в 150 странах. Особенностью нововведения является анонимность авторов каналов – подписчики не будут видеть номер телефона администратора, а он сам сможет публиковать тексты, фото, видео, делать опросы и размещать стикеры. Телефоны также будут скрыты и подписчиков таких каналов.

На данный момент неизвестно, появится ли такая функция в России. Ее уже протестировали в Сингапуре и Колумбии.

*принадлежит признанной в РФ экстремистской организации Meta