Хинштейн предложил маркировать контент, созданный при помощи ИИ

Об этом Хинштейн написал в своих соцсетях. Он подчеркнул, что депутаты продолжают обсуждать структуру создания Цифрового кодекса.

«Вместе с коллегами приняли решение учесть в работе концепцию защиты прав человека в цифровом пространстве, которая была представлена президенту, проанализировать отраслевое законодательство и возможные риски – дискриминацию пользователей, которые намеренно отказываются от использования интернета и электронных услуг, а также прописать в законе маркировку искусственного интеллекта и ОРД», – написал глава комитета ГД.

Также, как отметил Хинштейн, в Цифровом кодексе должны быть обозначены все основные определения, такие, например, как интернет, связь, защита персональных данных, СМИ и так далее. В нем же должны быть закреплены права и обязанности пользователей, отрасли и государства. Кроме того, еще к одной цели создания такого проекта относится урегулирование законодательства в сфере ИТ-технологий.

Ранее Хинштейн сообщил, что Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ создаст рабочую группу по подготовке Цифрового кодекса. С инициативой создания такого документ сам он выступил в июне 2023 года.