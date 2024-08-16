Хинштейн предложил отключить монетизацию контента для иноагентов

В Государственной думе РФ предложили отключить монетизацию на российских стриминговых сервисах для иностранных агентов. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн после проведенного в мессенджере опроса.

В соцсетях депутат задал вопрос, которым хотел узнать у россиян, должны ли иноагенты получать доходы от трансляций. По словам политика, результаты голосования показали, что большинство граждан не поддерживают получение доходов с российских стриминговых сервисов.

«Из более чем 17 тысяч проголосовавших абсолютное большинство (95%) высказались против того, чтобы иноагенты, подобные Noize MC*, продолжали зарабатывать в России», — отметил Хинштейн.

Депутат назвал абсурдом случаи, когда деньги, получаемые иноагентами в России, уходят на поддержку ВСУ. По его мнению, такие меры не направлены на запрет творческой деятельности иностранных агентов и введение цензуры.

По словам Хинштейна, лишь 4% респондентов не согласны с подобной инициативой. 1% признались, что сами являются иноагентами. Он отметил, что подобный законопроект будет рассмотрен в ГД в осеннюю сессию.

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Колунов предложил ввести в школах спортивную форму в цветах флага РФ.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом.