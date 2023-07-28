Хинштейн сообщил о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре

Депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн сообщил о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Куйбышевском районе Самары. Об этом депутат написал в своих соцсетях. Предприятие принадлежит «Роснефти».

«На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство», – написал Хинштейн.

Он уточнил, что пострадавших в результате взрыва нет.

Мощность НПЗ составляет 7 млн тонн нефти в год. Завод является самым крупным предприятием в нефтяной отрасли Самарской области.

13 июня пожар произошел в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Он охватил площадь 20 квадратных метров.

28 июля взрыв произошел в Таганроге. По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, жертв нет, но есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. Следственный комитет начал проверку, на месте работают сотрудники экстренных служб. В результате взрыва повреждены здания.