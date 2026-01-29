«Холодный душ из Берлина». Канцлер Германии поставил крест на надеждах Киева на скорое вступление в Евросоюз
Мерц: «Вступление Украины в ЕС в 2027 году нереально»
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг предположения о скором присоединении Украины к Европейскому союзу.
Как сообщает издание Die Zeit, такая позиция была озвучена по итогам его переговоров с руководителями коалиционных партий — Фридрихом Мерцем (ХДС) и Маркусом Зёдером (ХСС).
В ходе диалога политик дал однозначную оценку перспективам Киева.
«Вступление (Украины в ЕС. — Прим. Ред.) 1 января 2027 года исключено. Это просто невозможно», — заявил он.
Шольц подчеркнул, что любой кандидат на членство в ЕС обязан в полной мере удовлетворить Копенгагенские критерии, а этот путь, как показывает практика, занимает многие годы.
«Сближение Украины с Европейским союзом может быть поэтапным. Такие шаги всегда допустимы, однако столь стремительное вступление — задача нереальная», — резюмировал канцлер.
