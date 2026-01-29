«Холодный душ из Берлина». Канцлер Германии поставил крест на надеждах Киева на скорое вступление в Евросоюз

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг предположения о скором присоединении Украины к Европейскому союзу.

Как сообщает издание Die Zeit, такая позиция была озвучена по итогам его переговоров с руководителями коалиционных партий — Фридрихом Мерцем (ХДС) и Маркусом Зёдером (ХСС).

В ходе диалога политик дал однозначную оценку перспективам Киева.

«Вступление (Украины в ЕС. — Прим. Ред.) 1 января 2027 года исключено. Это просто невозможно», — заявил он.

Шольц подчеркнул, что любой кандидат на членство в ЕС обязан в полной мере удовлетворить Копенгагенские критерии, а этот путь, как показывает практика, занимает многие годы.

«Сближение Украины с Европейским союзом может быть поэтапным. Такие шаги всегда допустимы, однако столь стремительное вступление — задача нереальная», — резюмировал канцлер.

