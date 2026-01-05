Холодный прагматизм: кризис в Венесуэле изменит отношения России и США

Политический кризис в Венесуэле, завершившийся американской военной операцией, станет поворотным моментом в отношениях между Москвой и Вашингтоном. По словам политолога Юрия Светова, этот эпизод окончательно снимет розовые очки и переведет диалог двух держав в сугубо прагматичную плоскость. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что Россия давно осознавала, что любая американская администрация, будь то демократы или республиканцы, рассматривает военную силу как допустимый инструмент защиты своих интересов, особенно в Западном полушарии. Поэтому действия США, по сути, лишь подтвердили давно сложившуюся картину мира. Однако это не означает кардинальных перемен в подходе к ключевому противоречию — украинскому конфликту. Для Соединенных Штатов эта ситуация остается разменной монетой в более широкой геополитической игре, сделкой, которую можно использовать для давления. Для России же вопрос Украины — это вопрос фундаментальной безопасности, проблема, требующая не торга, а достижения устойчивого и гарантированного мира у своих границ. Венесуэльский прецедент лишь подчеркнул это принципиальное различие в подходах.

По мнению эксперта, главным последствием для Москвы станет не изменение курса на Украине, а усиление внутреннего убеждения в правильности своей оборонной политики. История с Мадуро наглядно показала, что происходит со страной, которая не способна обеспечить собственную военную защиту. Как отмечают российские политики, это прямой сигнал о необходимости дальнейшего укрепления армии и оборонного потенциала. Действия США, по сути, развязывают России руки, оправдывая в ее глазах наращивание силовых возможностей как единственную гарантию суверенитета в современном мире.

Он резюмировал, что отношения станут более честными и прогнозируемыми, лишенными иллюзий. Вашингтон продемонстрировал готовность к силовому сценарию, а Москва получила весомый аргумент для внутренней аудитории о необходимости военной мощи. Украинское направление при этом останется тупиковым: США не откажутся от этого рычага давления, а Россия не примет условий, которые сочтет угрожающими. Прагматизм будет холодным и отстраненным, построенным на взаимном признании силы как главного аргумента.

