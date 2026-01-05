Бумеранг для Вашингтона: силовая риторика против Мадуро способна создать новый кризис у границ США

Агрессивная риторика США в отношении Венесуэлы может обернуться для Вашингтона стратегическим поражением в регионе, который он традиционно считал своей «задворкой». Политолог-американист Малек Дудаков предупреждает: попытка американского президента Дональда Трампа поднять свой рейтинг за счет демонстрации силы против Николаса Мадуро несет в себе серьезные обратные риски. Вместо укрепления влияния она может спровоцировать мощную волну антиамериканских настроений по всей Латинской Америке. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, суть угрозы заключается в политических последствиях, которые трудно просчитать. Жесткое давление на Каракас, воспринятое как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, способно мобилизовать левые силы в ключевых странах региона. Особенно это касается ближайших соседей Венесуэлы — Бразилии и Колумбии, где на предстоящих выборах подобный внешний толчок может стать решающим аргументом в пользу политиков, выступающих против диктата с Севера. Потеря этих опорных точек существенно ослабит позиции США в Западном полушарии.

Американист подчеркнул, что это не единственный опасный сценарий. Политологи указывают и на внутренние риски для самой Венесуэлы. Дестабилизация страны, доведенной до предела, грозит ее окончательным превращением в «черную дыру» региона — территорию, где власть могут захватить наркокартели и криминальные группировки. Такой очаг у границ создаст прямую угрозу национальной безопасности самих Соединенных Штатов, спровоцировав новый миграционный и наркотический кризис.

По его мнению, итогом силового сценария может стать эффект, полностью противоположный желаемому. Вместо демонстрации могущества США рискуют столкнуться с объединенным фронтом недовольных соседей, ростом влияния своих идеологических противников и новой опасной «горячей точкой» у собственных берегов. Это вынуждает администрацию Трампа действовать крайне осторожно, балансируя между угрозами и поиском диалога с действующей властью в Каракасе, чтобы не получить бумеранг в виде полностью потерянного континента.

Ранее политолог Светов связал прогноз Жириновского с давлением США на Китай и Россию.