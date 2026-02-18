«Холодный прием в Индии». В аэропорту Нью-Дели Макрон прошел мимо жены, потирая нос

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова стал героем скандальной хроники из-за своего обращения с женой.

Инцидент произошел во время визита французской делегации в Индию. В объективы камер попало мгновение, когда лидер республики, спускаясь по трапу самолета, полностью проигнорировал присутствие Брижит Макрон, ожидавшей его на земле.

Видеозапись этого эпизода распространил в соцсети X известный политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. На ролике видно, как президент проходит мимо супруги, не удостоив ее даже беглым взглядом и машинально потирая нос.

Первой леди пришлось неподвижно стоять на месте в ожидании, пока муж не осознал оплошность и не вернулся, чтобы предложить ей руку. Филиппо эмоционально прокомментировал ситуацию: «Но что же там, черт возьми, произошло?!», добавив к посту сердитый смайлик.

