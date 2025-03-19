Норвежский политолог Пол Стейган высмеял заявления европейских экспертов о способности Европы воевать с Россией. Об этом он написал на своем личном сайте.

По словам Стейгана, сейчас европейская промышленность находится в весьма плачевном состоянии, а военная сфера полностью зависит от Вашингтона. Если США уйдут из Европы, то ее предприятия не смогут ничего производить самостоятельно, пояснил он.

Такие утверждения вызваны желанием европейских лидеров добиться победы любой ценой, считает Стейган.

Это следует из многочисленных статей, опубликованных в европейских СМИ, в которых говорится о том, что экономика России гораздо слабее и может рухнуть уже в следующем году. Эти публикации Стейган назвал чушью.

«Но это говорится с тем, чтобы внушить европейской общественности, будто продолжение опосредованной войны на Украине — «хорошая мысль», — заключил эксперт.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой привлечь в течение четырех лет 800 млрд евро на перевооружение Европы. Она надеется, что на территории Евросоюза можно будет организовать военное производство, а также рассчитывает на проведение совместных закупок европейскими странами.

Ранее сообщалось о том, что детали прекращения огня на Украине проработают в Джидде 23 марта.