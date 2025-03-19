Детали прекращения огня на Украине проработают в Джидде 23 марта
Уиткофф: 23 марта в Джидде пройдут переговоры после созвона Путина и Трампа
Фото: [pxhere.com]
В воскресенье, 23 марта, в Джидде будут прорабатываться детали прекращения огня на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
После этого, отметил он, начнется следующий этап — полное прекращение огня.
Уиткофф подчеркнул, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным настаивал на прочном и долговечном мире. РФ поддержала данный подход.
Достигнутая договоренность по прекращению огня касается не только ударов по энергетическим объектам, но и по всей инфраструктуре, добавил посланник американского лидера. Кроме того, он сказал, что это станет частью 30-дневного перемирия.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский поддержал решение Путина и Трампа прекратить удары по энергоинфраструктуре. Украинский лидер также добавил, что не общался с президентом США Дональдом Трампом после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным, однако выразил надежду, что тот с ним свяжется.