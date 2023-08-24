Хорватия выделила Украине новый пакет военной помощи на 30 млн евро

Хорватское правительство одобрило выделение 8-го пакета военной помощи для Киева. На этот раз, на сумму в 30 млн евро. Об этом сообщили в пресс-службе хорватского кабмина, передает издание РИА Новости .

Сообщается, что решение о выделении помощи было принято на закрытом заседании членов правительства страны. Кабинет Министров Хорватии сообщил, что таким образом, общая помощь государства Киеву составляет порядка 256 млн евро. Соответствующее сообщение было опубликовано в социальных сетях.

В пресс-службе также сообщили, что пункт повестки о выделении помощи находится под грифом «секретно», поэтому он не может быть опубликован.

Глава хорватского МИД Марио Баножич позже рассказал местному радио, что 180 миллионов из выделенных 256, были потрачены на военную помощь.