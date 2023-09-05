Human Rights Watch получили собрали доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщила РИА Новости директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Мэри Уорхэм.

Она отметила, что HRW имеет в расположении подробные свидетельства о местных жителях, которые стали жертвами кассетных боеприпасов.

«Мы выяснили это после того, как русские ушли, и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, – и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы», – сказала Уорхэм.

В январе организация также опубликовала отчет, в котором подтвердила факт сброса украинскими военными на Изюм противопехотных мин «Лепесток». В результате – погибли 11 гражданских лиц, которые прикоснулись к боеприпасам. HRW обратили внимание на то, что российские солдаты распространяли по городу листовки, в которых предупреждали жителей об опасности.

Как отмечала HRW, медики оказали помощь около 50 пострадавшим, среди которых были дети.

В начале июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом готов передать Украине кассетные боеприпасы, но с условием, что ВСУ будут использовать их для ударов по территориям, которые Киев считает своими.

HRW выступили против передачи такого типа боеприпасов, поскольку они запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам 2008 года. Она была заключена между 123 государствами, но среди них нет России, США и Украины.

ВСУ уже используют кассетные боеприпасы. В августе украинские военные нанесли удар ими по Донецку, а также ЛНР.