Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о действии государственной программы по развитию Республики Крым и Севастополя. Он заявил, что она выполняется, несмотря на трудности и транспортную блокаду полуострова.

Хуснуллин совершил рабочую поездку в Крым и провел в столице – Симферополе, совещание. На нем обсуждалась реализация госпрограммы.

«Несмотря на все сложности и попытки транспортной блокады с Крымским мостом, у нас в целом программа выполняется по всем показателям. В этом году как никогда хорошее выполнение по дорожному строительству, кассовое исполнение несколько выше, чем в прошлом году», – говорится в заявлении Хуснуллина, опубликованном на сайте правительства.

Крым и Севастополь вернулись в состав России в результате референдума, проведенного на полуострове 16 марта 2014 года. 18 марта субъекты официально стали частью РФ.

После событий Крымской весны власти Украины начали активно блокировать крымский полуостров. Киевский режим перекрыл подачу воды в регион из Днепра, а также устроил энергетическую блокаду, разрушив ЛЭП.

Сейчас территории, откуда были введены ограничения в отношении Крыма, также являются частью России – Херсонская и Запорожская области.