Хуснуллин поручил создать программу по ремонту школ в новых регионах

Вице-премьер России Марат Хуснуллин дал поручение сформировать программу строительства и ремонта школ в новых регионах страны, которая будет рассчитана до 2026 года. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Правительства РФ.

Отдельно отмечается, что властям необходимо поторопиться с проведением капитальных ремонтов в школе, чтобы успеть к началу нового учебного года.

Президент России Владимир Путин стал инициировал программу капремонтов российских школ. До 2026 года в ее рамках планируется привести в порядок больше семи тысяч учебных заведений.

В результате сентябрьских референдумов территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью России. 5 октября Путин подписал указ о вхождении новых регионов в РФ.

24 июня глава государства подписал указ об интеграции новых регионов в систему российского спорта. Согласно документу, спортсмены их ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут принимать участие в общероссийских соревнованиях и вступать в общероссийские спортивные организации.