Хуснуллин рассказал о планах увеличить мощности Крыма по электричеству и газу

В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя с президентом РФ Владимиром Путиным он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения надежного энергоснабжения, особенно в условиях растущих экологических и социальных вызовов.

По словам Хуснуллина, в регионе также успешно решен вопрос надежного водоснабжения. Из-за перекрытия со стороны Украины Северо-Крымского канала полуостров ранее столкнулся с дефицитом воды, из-за чего сельское хозяйство региона оказалось под угрозой.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании подвел итоги развития Крыма и Севастополя в составе России. Глава государства отметил возросший уровень регионального валового внутреннего продукта (ВВП), а также развитие туризма и инфраструктуры.