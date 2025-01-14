С момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошло 10 лет, и за это время регионы добились впечатляющих результатов в экономическом и туристическом развитии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, которое прошло в онлайн-формате с главами регионов.

Глава государства отметил, что региональный показатель валового внутреннего продукта (ВВП) Крыма значительно вырос за десятилетие. Путин подчеркнул, что эффективная работа свободной экономической зоны на полуострове способствует притоку капитала и созданию новых рабочих мест.

«За 10 лет, с 2014 по 2023 год, кратно выросли объемы валового регионального продукта. В Крыму в 3,7 раза, а в Севастополе аж в 8,7 раза. Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития», — сказал президент.

Отдельно российский лидер высказался и о туристическом направлении полуострова. По его словам, с 2014 года Крым привлек более 20 млн человек. Севастополь, в свою очередь, встретил около 2 млн туристов. Путин отметил, что такие показатели свидетельствуют о качественном обновлении туристической инфраструктуры и растущем интересе к региону.

Глава государства также добавил, что на ближайшие три года запланировано завершение работ на более чем 230 объектах капитального строительства в Крыму и Севастополе.

Также Путин выделил актуальную проблему с загрязнением Черного моря мазутом. Президент выразил отдельную благодарность волонтерам, занимающимся очисткой побережья. Он подчеркнул, что созданная ранее правительственная комиссия ожидает активных действий по ликвидации последствий экологической катастрофы.

Ранее будущий помощник Дональда Трампа Майк Уолц назвал вытеснение РФ из Крыма и Новороссии нереальным.