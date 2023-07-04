Хуснуллин рассказал о восстановлении дорог в новых регионах России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отчитался о восстановлении дорог в новых регионах страны. В своих соцсетях он сообщил, что за первое полугодие 2023 года в новых российских регионах в порядок были проведены больше 260 километров дорог.

Во вторник, 4 июля, он встретился с президентом России Владимиром Путин. Хуснуллин доложил главе государства о социально-экономическом развитии на новых территориях.

Также, по словам Хуснуллина, в первом полугодии, в регионах, которые недавно стали частью России, уже построили более 20 многоквартирных домов в первом полугодии 2023 года, а также восстановили больше 2000 жилых зданий.

«Отремонтировали более 150 социальных объектов и более 1 000 объектов ЖКХ. Силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 километров дорог», – написал Хуснуллин.

В результате сентябрьских референдумов территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью России. 5 октября 2022 года Путин подписал указ о вхождении новых регионов в состав РФ.

24 июня глава государства подписал указ об интеграции новых регионов в спортивную систему России. Согласно документу, спортсмены из новых территорий могут участвовать во всероссийских соревнованиях, а также формировать сборные команды.