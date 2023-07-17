Хуснуллин сообщил, что специалисты прорабатывают технологические решения после теракта на Крымском мосту

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, сколько времени понадобится для восстановления Крымского моста. Слова Хуснуллина передают РИА Новости.

В ночь на 17 июля киевский режим атаковал Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По версии следователей, в атаке участвовали надводные беспилотники.

«Ничего страшного нет, все будем ремонтировать и восстанавливать. Я сам лично спустился вниз, посмотрел, сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта», – сказал Хуснуллин.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) считает причастными к теракту спецслужбы Украины. В результате атаки погибли люди – мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Сейчас она находится в больнице Краснодара.

Сейчас в Крыму изменилась логистика. Для людей, которым нужно попасть в Краснодарский край или Ростовскую область, работает паромная переправа. Также выехать или въехать в Крым можно через новые территории или на поезде.