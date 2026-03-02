«Хвастовство бальным залом на фоне траура». Трампа обвинили в насмешке над погибшими солдатами

Американский журналист Джон Харвуд в своем аккаунте в соцсети X подверг резкой критике действия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. По его словам, подобное поведение главы государства свидетельствует об отсутствии у него эмпатии и неспособности сопереживать чужому горю.

«Трамп демонстрирует свою умственную отсталость, хвастаясь своим бальным залом и посмеиваясь сразу после заявления о том, что «мы скорбим» по четырем американским солдатам, погибшим в войне, которую он только что начал. Трамп не обладает эмпатией и не сочувствует чужим несчастьям», — написал Харвуд.

28 февраля Соединенными Штатами и Израилем была осуществлена серия ударов по территории Ирана. Как заявил Дональд Трамп, причиной для такого шага со стороны Вашингтона стало нежелание Тегерана сворачивать свою ядерную программу. Американский лидер обратился к иранскому народу с призывом осуществить смену действующей власти. Кроме того, в ночь на 1 марта Трамп сообщил о ликвидации верховного руководителя Ирана Али Хаменеи.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пригрозил Ирану мощными ударами и анонсировал важное заявление.