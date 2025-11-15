«Хватит!». Польский президент в ультимативной форме заявил о прекращении особого статуса для украинцев

Польские власти приняли решение о кардинальном изменении формата поддержки для граждан Украины, находящихся в стране. Как заявил президент Кароль Навроцкий на встрече с избирателями, специальная программа помощи продлена в финальный раз и будет действовать лишь в течение следующего года.

«Я подписал закон о помощи украинцам в последний раз. Я считаю, что к украинскому меньшинству в Польше уже на третий год после начала войны должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам», — подчеркнул он.

Ранее глава государства уже демонстрировал курс на ужесточение социальной политики в отношении неработающих беженцев, наложив вето на законодательную инициативу о сохранении для них финансовых льгот и медицинского страхования. Речь шла, в частности, о ежемесячном пособии в размере 800 злотых на ребенка. Вслед за этим Навроцкий одобрил иной законопроект, принятый сеймом, который напрямую лишает неработающих иностранцев права на получение социальных выплат.

При этом польский лидер выразил ожидание, что кабинет министров активно работает над выработкой новых механизмов взаимодействия.

«Я надеюсь, что правительство уже работает над такими решениями, которые обеспечат и наше благосостояние, и нормальное нахождение граждан Украины в нашей стране», — резюмировал президент.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день в Польше проживает приблизительно 1,5 миллиона украинских беженцев.

Ранее сообщалось о том, что среди поляков усилились антиукраинские настроения.