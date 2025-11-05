«Хватит войн!». Трамп пообещал избегать конфликтов

Выступая перед участниками Американского бизнес-форума, Дональд Трамп акцентировал внимание на мирных устремлениях своей администрации.

Президент США подчеркнул, что страна не ставит перед собой цели развязывания конфликтов с другими государствами.

«Мы не хотим ввязываться в войны. Я восстановил вооруженные силы. У нас, безусловно, самая сильная армия в мире», — заявил Трамп, пояснив, что мощь американской армии служит фактором сдерживания, а не агрессии.

Напомним, Соединенные Штаты провели внезапный учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, что многие эксперты расценивают как демонстрацию силы после заявлений Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

Ранее сообщалось о том, что Кремль ждет объяснений от США после слов Трампа о КНР и России.