Турция прорабатывает очередную международную встречу по Украине, сообщило РИА Новости . Примечательно, что в этот раз Анкара настаивает на участии России в переговорах.

Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров объяснил, что в этот раз может обсуждаться на встрече. По мнению эксперта, ничего удивительного не произойдет — Запад в очередной раз пытается заморозить выгодный ему конфликт.

«Существует два сценария решения украинского вопроса: заморозка по корейскому сценарию и капитуляция. Запад стремится продавить первый вариант, чтобы накачать остатки Украины новым вооружением, дать ВСУ шанс пополнить свои ряды. При втором варианте Россия рано или поздно решит задачи СВО: разоружит страну и проведет чистку нацистов в политических элитах», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Запад действует через Эрдогана, вынужденного проводить политику многовекторности, добавил политолог. Турция старается развивать отношения с РФ, но является членом НАТО, поэтому пытается сохранять баланс между западными и российскими интересами, чтобы получить максимум пользы для себя.

«Поспешность проведения подобных мероприятий связана с усилением ВС РФ. Сейчас практически сформирован резервный фронт, полностью укомплектованный людьми, оружием, техникой. Встает вопрос, как скоро мы начнем наступление, которое закончится разгромом ВСУ. Тогда заморозить конфликт уже не выйдет, поэтому Запад и пытается руками Эрдогана сохранить хоть какую-то часть Украины в качестве бандеровского питомника», — заключил Сипров.

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