«Пора освобождать Одесскую область»: как приближающиеся холода повлияют на ход СВО

Лето уже осталось далеко позади, как и первый месяц осени, а значит, заморозки и снег все ближе. Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал нам, как смена погоды отразится на ситуации на фронте.

По словам военного эксперта, предстоящие осадки не сулят Киеву ничего хорошего. У ВСУ в распоряжении есть только западная техника, которая никак не готова к функционированию в подобных условиях.

«Контрнаступ» точно закончился

В отличие от русских танков, БТР и БМП, аналоги, поставленные из ЕС, Британии и США, неспособны существовать в реалиях русской зимы. Будь то размокшая земля или сугробы снега, по ним с легкостью пройдет техника ВС РФ, но не западные машины.

«Проблема Украины будет заключаться в западных вооружениях. Их танки — «Абрамсы», «Леопарды» и «Челленджеры» — слишком тяжелые. Местный грунт и так не позволяет им свободно маневрировать, а в условиях заснеженности техника не сможет двигаться с технически заложенной скоростью, выполнять какие-то задачи. Я думаю, при возможности ВСУ еще будут атаковать, но, скорее, перейдут к обороне», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Сергей Мальгавко/ТАСС ]

Куда ударить в ответ

У России есть целый ряд направлений, где она могла бы пойти в наступление. Пока ВСУ «зализывают раны» после «мясных» штурмов и дожидаются поставок вооружений взамен безвозвратно утраченных, ВС РФ могли бы успешно двигаться вперед. Все зависит от того, готовы ли они к перехвату инициативы.

«Будем ли мы атаковать или нет — решение главнокомандующего и Минобороны. Но я бы настаивал на том, что на фоне провалившегося контрнаступления Киева пора освобождать Одесскую область, Николаевскую. Это позволит окончательно отрезать Украину от Черного моря, обезопасить Крым от беспилотников, ракет и водных дронов. Также можно наступать в Харьковской, Днепропетровской или Сумской областях. Все будет зависеть от состояния российской экономики, тылов и прочего», — подчеркнул Литовкин.

Ранее мы называли города, которые Украина хочет захватить зимой.