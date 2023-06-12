ICAN: США тайно разместили 150 ядерных боеголовок в Европе
Фото: [U.S. Department of Commerce]
Со слов координатора Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисии Сандерс-Закре, Вашингтон тайно разместил ядерное оружие, в частности, в таких странах как Италия, Турция, Германия, Бельгия и Нидерланды.
В ICAN посетовали, что упомянутые государства во всю трубят на весь мир о необходимости ядерного сокращения, прозрачности наличия ядерного оружия, и при этом, фактически лицемерят.
«По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок", – цитирует Сандерс-Закре РИА Новости.
Координатор подчеркнула, что полученная секретная информация дает внушительный повод для беспокойства. Ведь подобные безответственные действия западных стран в разы увеличивают риск ядерной войны.