ICAN: США тайно разместили 150 ядерных боеголовок в Европе

Со слов координатора Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисии Сандерс-Закре, Вашингтон тайно разместил ядерное оружие, в частности, в таких странах как Италия, Турция, Германия, Бельгия и Нидерланды.

В ICAN посетовали, что упомянутые государства во всю трубят на весь мир о необходимости ядерного сокращения, прозрачности наличия ядерного оружия, и при этом, фактически лицемерят.

«По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок", – цитирует Сандерс-Закре РИА Новости.

Координатор подчеркнула, что полученная секретная информация дает внушительный повод для беспокойства. Ведь подобные безответственные действия западных стран в разы увеличивают риск ядерной войны.