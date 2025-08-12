Аляска является идеальным местом для пересечения двух президентов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По словам эксперта, Аляска — не чужая территория для России, хоть и является по факту американской. Также Константинов уверен в том, что она идеально подходит для предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится в пятницу, 15 августа.

Он подчеркнул, что границы двух стран находятся достаточно близко, в отличие от территорий недоброжелателей.

