«Идеальное место»: эксперт оценил выбранную локацию для переговоров России и США
Константинов прокомментировал место встречи Путина и Трампа
Фото: [unsplash.com]
Аляска является идеальным местом для пересечения двух президентов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По словам эксперта, Аляска — не чужая территория для России, хоть и является по факту американской. Также Константинов уверен в том, что она идеально подходит для предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится в пятницу, 15 августа.
Он подчеркнул, что границы двух стран находятся достаточно близко, в отличие от территорий недоброжелателей.
