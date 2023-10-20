«Идет мощная работа наших ВКС»: удержат ли ВСУ плацдарм на левом берегу Днепра

ВСУ, по данным украинских СМИ, удалось форсировать Днепр и создать плацдарм на левом берегу реки. Официальные лица киевского режима уже победоносно заявляют о прорыве.

Военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский прокомментировал данные сообщения, отметив, что радоваться Украине не стоит. Развить успех на херсонском направлении ВСУ вряд ли сможет.

Не выйдет развить успех

«Идет очень мощная работа наших ВКС и артиллерии по правому берегу, где скоплены основные силы для переброски. Поэтому я думаю, что прорыв будет вскоре купирован, а не развит. Едва ли они смогут серьезно поддержать высадку», — заверил Джерелиевский корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Особых возможностей для форсирования реки у ВСУ попросту нет, добавил собеседник. К тому же, местность там открытая — это тоже осложняет маневры

Фото: [ EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS ]

Крах неизбежен

По мнению эксперта, ВСУ не только не продвинутся, но и лишатся упомянутого плацдарма.

«Скорее всего, плацдарм еще какое-то время продержится, туда успели подтянуться приличные силы, но в какой-то момент его уничтожат. На участок уже переброшено достаточное количество наших солдат, места высадки обрабатываются упомянутыми ВКС и артиллерией. У ВС РФ там еще и имеются оборонительные сооружения — не такие, как в Запорожье, но и их хватит. Так что в ближайшее время ситуацию возьмут под контроль», — подчеркнул Джерелиевский.

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