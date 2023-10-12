«Могли покинуть ВСУ»: почему иностранные наемники бегут из Харьковской области

Иностранные наемники начали покидать Харьков. Об этом в соцсетях сообщил Андрей Марочко — подполковник ЛНР в отставке.

Военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил, с чем связаны неожиданные передвижения боевиков. По его мнению, они обусловлены конфликтом между Израилем и Палестиной.

Слухи о том, что израильские военные, бившиеся в рядах ВСУ, возвращаются домой, уже появлялись и ранее. Однако, считает собеседник, это могут быть и граждане других государств.

«Тель-Авив мог задействовать ЧВК в наземной операции против ХАМАС. Это тяжелые военные действия, которые грозят большими потерями и недовольством населения. Израиль мог бы использовать иностранцев, переманить их с Украины. Могли также уехать израильтяне, которые являются резервистами ЦАХАЛ. Некоторое их количество участвует в украинском конфликте на стороне Киева, а потому они могли покинуть ВСУ», — сообщил Джерелиевский корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Самим наемникам, подчеркнул эксперт, безопаснее находиться в Израиле, по крайней мере сейчас, когда речь идет о столкновении только с ХАМАС. Союзники движения еще не вступили в конфликт, а противостоять террористам куда проще, чем Российской армии.

Есть и иной вариант. Уже неоднократно подмечено, что иностранные «специалисты» заранее уходят с заведомо опасных направлений на Украине. Там, где ожидаются победы армии России, они предпочитают не находиться, дабы не рисковать собственной жизнью.

«В то же время мы действительно видим возросшую активность ВС РФ, в том числе и в Харьковской области. ВКС, артиллерия, ракетные войска достаточно уверенно работают. Продвижения есть. Ситуация же становится для Киева тяжелее и тяжелее с каждым днем», — отметил собеседник.

Ранее стало известно, что украинская армия испытывает заметный дефицит офицерского состава.