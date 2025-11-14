«Идите воевать на Украину, пожалуйста». Что случилось на встрече премьера Словакии со студентами

В ходе визита в среднюю школу города Попрад премьер-министр Словакии Роберт Фицо столкнулся с откровенной формой протеста со стороны некоторых студентов.

Акция несогласия была заранее спланирована: группа студентов пришла на встречу в одинаковых черных футболках, а в разгар диалога демонстративно покинула аудиторию, сопровождая свой уход звоном ключей. Кульминацией стало появление украинского флага, который развернула одна из девушек.

Реакция главы правительства была незамедлительной и жесткой.

«Знаете, сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста», — сказал он, обращаясь к уходящим активистам.

Позже, комментируя инцидент, политик подчеркнул, что подобные действия, по его мнению, являются проявлением нетерпимости к альтернативной точке зрения.

Свою позицию премьер проиллюстрировал еще одной прямой репликой:

«Студенты ушли после того, как я сказал, что, если хотите воевать, то идите, возьмите автоматы и идите … я это принципиально отвергаю», — пояснил Фицо, имея в виду неприемлемость дальнейшей эскалации военного конфликта.

