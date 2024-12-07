Их борьба: главы МИД Украины, Польши и Латвии сбежали c речи Лаврова на заседании ОБСЕ

Министры иностранных дел Украины, Польши и Латвии сбежали во время речи главы МИД России Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ, которое проходит на Мальте.

Кадры показали по немецкому телевидению ZDF вместе с фотографиями, на которых Сергей Лавров разговаривает, сидя за одним столом, со своими коллегами из Словакии и Венгрии.

Также сообщается, что на этом же заседании министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский закатил самую настоящую истерику, заявив, что делегации из России якобы «здесь не должно быть».

На фотоснимке Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров в ОБСЕ, проходящем на Мальте.

Ранее Лавров на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что сферы, в которых Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы оказать хоть какое-то содействие в соответствии со своими функциями, больше не существуют. По его словам, в действующей политике в рамках ОБСЕ нет места ни для сотрудничества, ни для обеспечения безопасности.