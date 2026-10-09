«Пункт назначения» на трассе «Кавказ»: пять машин попали в ловушку из труб

Утро четверга, 8 октября, на федеральной автодороге «Кавказ» обернулось настоящим кошмаром для участников движения. Около 05:20 на участке трассы в Краснодарском крае разыгралась драма, сценарий которой невольно напоминает голливудский триллер, сообщил kubanpress.ru.

Как развивались события

По данным издания, все началось с банального несоблюдения дистанции. 34-летний водитель большегруза МАЗ, который буксировал полуприцеп марки «Шмитц», слишком поздно заметил впередиидущий автомобиль. Не сумев вовремя затормозить, он врезался в грузовик «Скания».

По информации издания, сила удара была такова, что МАЗ отбросило на металлическое ограждение. От резкого столкновения конструкция полуприцепа не выдержала, и на проезжую часть высыпались тяжелые металлические трубы. Они мгновенно перекрыли полосы движения, став смертельной ловушкой для ехавших следом водителей.

По информации издания, первым в препятствие влетел легковой автомобиль ГАЗ. Далее, по принципу домино, в трубы последовательно врезались еще три иномарки: «Фольксваген Кэдди», отечественная «Лада Калина» и завершил эту мрачную картину «Фольксваген Поло».

Последствия

К счастью, обошлось без жертв, хотя травмы все же были. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, телесные повреждения получил пассажир, находившийся в кабине МАЗа. Мужчину оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все детали произошедшего: проверить техническое состояние транспортных средств, скорость движения и, конечно, точно определить, кто виноват в этой цепочке столкновений.

Ассоциации с кино

Несмотря на серьезность происшествия, интернет-пользователи не могли не заметить пугающее сходство с сюжетом культового фильма ужасов «Пункт назначения». В этой картине зрителей шокировала сцена, где с грузовика падают бревна, создавая невероятную аварию на шоссе. Кубанское ДТП практически повторило этот сценарий, только вместо бревен стали трубы. К счастью, реальность оказалась милосерднее киношного сценария, и трагедии удалось избежать.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция Москвы разыскивает водителя Toyota после ДТП на Крузенштерна.