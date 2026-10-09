Подмосковным больницам передали почти 25 передвижных рентген-аппаратов

С начала 2026 года в подмосковные больницы поступило 23 передвижных рентген-аппарата на сумму порядка 180,9 млн рублей, до конца года планируется поставить еще две единицы медтехники. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для проведения качественной диагностики необходимо современное оборудование, поэтому мы продолжаем оснащать больницы региона», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новое оборудование будут применять для выполнения исследований маломобильным пациентам, в том числе находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также в травматологических отделениях. Его получили 18 медорганизаций, включая Серпуховскую, Химкинскую, Ступинскую и другие больницы.

Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.